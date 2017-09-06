Через зливу у Львові не курсують усі трамваї

Через сильну зливу з 17.15 год. задля безпеки пасажирів вимкнено струм трамвайної контактної мережі. Відповідно не курсують трамваї на усіх маршрутах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Задля безпеки мешканців і збереження трамваїв ми вимкнули струм трамвайної контактної мережі. Таке рішення прийнято у зв’язку з тим, що не усі дощоприймачі встигають приймати воду, а двигуни трамвая знаходяться у нижній частині і є загроза потрапляння води на двигун та електрообладнання.

Зараз працюють дві оперативні бригади районних адміністрацій, які перевіряють стан дощоприймачів на проблемних ділянках: це перехрестя вул. Сахарова-Вітовського, перетин вул. І. Франка-Зелена та в районі вул. Замарстинівської.

Трамваї відновлять свою роботу, коли вщухне злива і зійде вода», – розповів Іван Бондар, начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс».