Більшість відділень Укрпошти працюватимуть довше

Для зручності клієнтів із 2 жовтня 2017 р. по 9 січня 2018 р. ще понад 500 об’єктів поштового зв’язку Укрпошти долучаються до подовжених графіків роботи та працюватимуть без закриття на обідню перерву. Загалом вже 67% міських відділень має подовжений графік роботи. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ПАТ «Укрпошта».

Тож за новими графіками обслуговування клієнтів працюватимуть:

12 відділень у Києві та обласних центрах – цілодобово;

115 міських відділень по Україні у будні – до 21:00;

412 міських відділень по Україні у будні – до 20:00.

У цих відділеннях з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 9:00 та після 18:00 до завершення робочого дня функціонуватимуть мінімум 2 операційних вікна, звернувшись у які, клієнт зможе скористатися всім спектром послуг.

Решта відділень Укрпошти працюватиме за стандартним графіком.

Варто звернути увагу на те, що такі графіки функціонування об’єктів поштового зв’язку передбачають роботу їхнього персоналу за плинним графіком, що забезпечує повноцінну обідню перерву кожного працівника.

Перелік відділень Укрпошти, які з 2 жовтня почнуть працювати за подовженим графіком роботи, буде опубліковано додатково.