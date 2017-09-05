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Відтепер 35 українських студентів щорічно зможуть стажуватись в Канаді

Соломія Григор'єва

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Відтепер українські студенти зможуть брати участь у дослідницькому стажуванні в Канаді у межах Програми Mitacs Globalink Research Internship. Про це йдеться на сайті Міністерства освіти і науки України.

Щороку, з травня до вересня, до 35 учасників з України, що пройшли відбір, упродовж 12 тижнів стажуватимуться під керівництвом викладачів канадських університетів. Дослідження відбуватимуться з різних наукових дисциплін: від інженерних, технічних і математичних до гуманітарних і соціальних наук. Під час подання заявки студенти зможуть обрати до 7 дослідницьких проектів, які надають канадські вчені.

«Сьогодні Україна приєдналася до такої цікавої та корисної програми, учасниками якої вже є студенти з 9 країн світу, зокрема, Австралії, Франції, Німеччини. Програма є дуже важливою для українських студентів, адже вони зможуть отримати та покращити компетентності в дослідницькій діяльності, а також відчути чудову атмосферу та культуру Канади», – зазначив під час урочистої церемонії заступник Міністра освіти і науки України Роман Греба.

Наразі програма стажування доступна в більш ніж 60 університетах Канади. Вона включає не лише роботу над спільним проектом, а й переліт, стипендію, медичне страхування, можливість відвідувати заходи з професійного розвитку тощо.

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