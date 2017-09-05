Уляна Супрун: «Комусь спадає на думку те, що життя жінки повинно обмежуватися інститутом сім‘ї та турботою про дітей»

Міністр охорони здоров’я України Уляна Супрун про освітню реформу:

«Зараз у Верховній Раді розглядають освітню реформу. Серед застережень пролунало ніби не можна запроваджувати 12-річну систему освіти, бо 18-річні дівчата виходитимуть зі школи вагітними.

Неймовірно! У 21 сторіччі, в європейській країні комусь спадає на думку те, що життя жінки повинно обмежуватися інститутом сім‘ї та турботою про дітей.

Парламент не повинен бути місцем пропаганди сексизму та ейджизму. Боюся, що люди, які так говорять, навіть не усвідомлюють, що це грубе порушення прав людини.

Окрім того, що народні депутати дозволяють собі сексистські вислови під час парламентської сесії, вони ще й не володіють темою, про яку говорять та керуються стереотипами чи власними фантазіями. Згідно з офіційною статистикою Міністерство охорони здоров’я України у 2016 році жінок, які народили у віці до 18 років було 1,27% від загальної кількості породілей.

Тримаємо кулаки за освітню реформу і щодня переконуємося у її гострій необхідності на подібних прикладах! Не забуваємо, що медична реформа, яка забезпечить якісні доступні послуги гарантовані державою для майбутніх мам та дітей у тому числі, – наступна на черзі до розгляду!»