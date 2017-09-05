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У «Шегинях» прикордонники вилучили понад 100 кг напівкоштовного каміння та мінералів

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Прикордонники Мостиського загону спільно з працівниками митниці в пункті пропуску «Шегині» виявили в автомобілі, який прямував до Чехії, велику кількість напівкоштовного каміння. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПСУ.

На виїзд з України «зеленим коридором» громадянин Чехії на автомобілі «BMW» прибув сьогодні вночі.  Оглядаючи транспортний засіб прикордонники знайшли прихований товар в багажнику та між особистими речами, які перевозив 51-річний громадянин Чехії. Всього він перевозив   113,5 кілограмів напівкоштовного каміння та мінералів дев’ятнадцяти  видів. Серед них – малахіт, агат, око тигрове, гірський кришталь, аметист і топаз, кремінь та інші.

Знайдене каміння та мінерали вилучили співробітники ДФС для експертизи та оцінювання.

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