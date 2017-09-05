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У Садового хочуть закупляти старі німецькі трамваї

Катерина Родак

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Наступного року розглядається можливість закупівлі нових до 10 трамваїв та до 40 тролейбусів у Львові. Про це сьогодні, 5 вересня, під час брифінгу розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

Також фахівці вивчають можливість закупівлі трамваїв з Німеччини, які пройшли капітальний ремонт, інформує прес-служба Львівської мерії.

«Ми націлені, щоб купувати нові трамваї. Наступного року ми будемо починати цей процес. Мова йде про кількість до 10 нових трамваїв. Також нові тролейбуси ми хочемо купувати – до 40-ка. Звичайно, що є тимчасовий варіант – можливість брати ті трамваї, які в Німеччині пройшли капітальний ремонт. Але рішення ще не прийняте. Ми також інвестуємо кошти в ремонт існуючих трамваїв власними силами. Ми маємо в роботі 9 нових трамваїв, це надзвичайно великі інвестиції, тому ця зміна тарифу жодним чином не покриває ці витрати, які несе місто. А держава щомісяця піднімає ціну на електроенергію. Цього року до 60 млн грн ми заплатимо більше за електроенергію електротранспорту. Цього не було передбачено. Це просто олігархи стають ще багатшими. Тому тариф 3 грн – це ціна на межі. Зараз головне наше завдання – це якість, сервіс. Активно підсилюємо команду на «Львівелектротранс». Думаю, зміни будуть суттєвими та реальними», – розповів під час брифінгу міський голова Львова Андрій Садовий.

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