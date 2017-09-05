У Львові відкривають спортивний майданчик для людей з особливими потребами

У суботу, 9 вересня, до Дня фізичної культури на проспекті Чорновола, 45 відкриють мультифункційний спортивний майданчик, адаптований для людей з інвалідністю, а опісля цього відновлення почнеться ще на 4 майданчиках. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Загалом цього року з міського бюджету на відновлення спортивних майданчиків було виділено 2,5 млн. грн.

«Це наш четвертий майданчик. Плануємо розпочати роботи ще по трьох спортивних майданчиках. Цей майданчик буде у вільному доступі для усіх. Тут буде адміністратор, який буде везти журнал експлуатації майданчика, графік проведення спортивних заходів. Користування майданчиком буде безкоштовним», – зазначив Ігор Самотій, директор ЛКП «Спортресурс».

До прикладу, майданчик на проспекті Чорновола, 45, який відкриють 9 вересня, завдяки відновленню та ремонту отримав спеціальне покриття з полівінілу – воно дозволяє людям, які пересуваються на візках, заїхати на спортивну територію і без жодних проблем зіграти у баскетбол чи флорбол. Загальна вартість робіт по відновленню – 1 млн. 300 тис. грн.

Також зараз розроблено проектно-кошторисну документацію ще на 4 спортивних майданчики, а саме:

вул. М. Вовчка, 3, де запроектовано зону з вуличними тренажерами, сучасним комплексом для занять «Street Workout», футбольним та баскетбольним полями.

вул. Винниченка, 4, де планується відновлення скейт-майданчику та облаштування сучасного баскетбольного майданчика, де будуть трибуни.

вул. Винниченка, 4, біля «Порохової вежі», де незабаром з’явиться відпочинкова зона з стаціонарними вуличними шаховими столами та тренажерами.

також дитячо-спортивний майданчик на вул. Чорноморська, 12, де планується облаштування дитячої зони з резиновим покриттям та спортивна зона з комплексом «Street Workout» та міні-футбольним полем з штучним покриттям.