Сільський та галузевий коефіцієнти при вступі не виправдали сподівання

Сільський та галузевий коефіцієнти, які мали можливість додати кілька балів абітурієнтам при вступі, не принесли бажаного результату. Про це сьогодні, на прес-конференції повідомили відповідальні секретарі за вступ провідних ВНЗ Львова, передає кореспондент Львівського порталу.

«Той сільський коефіцієнт, який мав би враховуватись при вступі, не дає дітям жодних переваг. Ті мінімальні бали, які додаються, фактично не впливають на рейтинг дитини», – запевнила відповідальний секретар приймальної комісії Львівського національного аграрного університету Оксана Грицина, до навчального закладу якої здебільшого вступають школярі з сіл.

«По факту цей коефіцієнт структуру студентів (міські чи сільські – ред.) не змінив ні на бюджеті, ні на комерції. В нас стабільно 60-70 вступників з сіл і 30-35 – з міст. Мета коефіцієнту була в тому, щоб дати більший доступ сільським вступникам на місця державного замовлення, збільшуючи їхній бал на 4 пункти (2% від 200 балів – це 4 бали). Але цього не сталось», – сказав відповідальний секретар приймальної комісії Національного університету «Львівська політехніка» Роман Шуляр.

Також бути технічні труднощі з довідками, що подавались абітурієнтами.

«Коефіцієнт себе не оправдав із точки зору адміністрування. Ми мали фактично у Вікіпедії перевіряти, що це за населений пункт, зазначений в атестаті вступника і в його сільській довідці. Добре, що ми знайшли більш-менш офіційні сторінки профільних міністерств, де були переліки населених пунктів із зазначенням їхнього статусу: чи це село, чи смт», – додав Р. Шуляр.

Галузевий коефіцієнт себе також не виправдав.

«Галузевий коефіцієнт стосувався лише заяв з першим пріоритетом. Якщо перший пріоритет не був поставлений, цей коефіцієнт не враховувався. Так, він давав можливість збільшити конкурсний бал, але, на жаль, на ті спеціальності масового напливу не було», – пояснив відповідальний секретар приймальної комісії ЛНУ імені Івана Франка Андрій Гукалюк.

Фото: uk.nure.info