ОСТАННІ НОВИНИ

Польські прикордонники в Мостиськах не повірили, що Ющенко їде в Польщу електричкою

Андрій Котенський

|

Польські прикордонники в Мостиськах не повірили своїм очам коли побачили у електричці «Інтерсіті+» екс-президента України Віктора Ющенка. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила прес-секретар політика Ірина Ванникова.

Польські прикордонники зробили фото із Ющенком на згадку.

Як відомо, Віктор Ющенко запрошений на щорічний Економічний форум у Криниці.

Він вважається найбільшим та найвідомішим заходом, де зустрічаються представники світу політики та бізнесу Центрально-Східної Європи.

Фото: Ірина Ванникова та Віктор Ющенко

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
В Рудно жити трудно: мешканці повинні встигнути на маршрутку додому до 20.00
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
В Рудно жити трудно: мешканці повинні встигнути на маршрутку додому до 20.00

У Садового вважають, що жителі Рудно у вихідні дні (субота та неділя) мають право на громадський транспорт лише до 20.00...

Старт політичного сезону: оновлення репертуару чи старі пісні про головне?
Соломія ГОЛОВІНА, Олена ЖОЛКЕВСЬКА
Старт політичного сезону: оновлення репертуару чи старі пісні про головне?

Сонце, пальми, лазурові узбережжя, гарячий пісок на свіжому педикюрі, текіла, віскі, бурбон, «Піна колада», «Секс на пля...

ДТЕК заплатить за вугілля Львівсько-Волинського басейну на 10% більше вже з 1 вересня
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
ДТЕК заплатить за вугілля Львівсько-Волинського басейну на 10% більше вже з 1 вересня

Міністерство енергетики та вугільної промисловості підвищило ціну реалізації вугілля державних шахт на 10% - з 2000 до 2...

Учень «на мільйон» або скільки коштує зібрати дитину до школи?
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Учень «на мільйон» або скільки коштує зібрати дитину до школи?

До старту нового навчального року залишились лічені дні. Тож невгамовні батьки зі своїми дітлахами активно ринулись на р...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів