Польські прикордонники в Мостиськах не повірили, що Ющенко їде в Польщу електричкою

Польські прикордонники в Мостиськах не повірили своїм очам коли побачили у електричці «Інтерсіті+» екс-президента України Віктора Ющенка. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила прес-секретар політика Ірина Ванникова.

Польські прикордонники зробили фото із Ющенком на згадку.

Як відомо, Віктор Ющенко запрошений на щорічний Економічний форум у Криниці.

Він вважається найбільшим та найвідомішим заходом, де зустрічаються представники світу політики та бізнесу Центрально-Східної Європи.

Фото: Ірина Ванникова та Віктор Ющенко