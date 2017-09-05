Поки збільшення паркомісць у Львові залишається утопією, водії «окуповують» у центрі міста кожен пустий метр

У Львові інвестори не горять бажанням будувати нові паркінги, оскільки водіям «зручніше» залишати автомобілі на газоні, ніж на передбаченому для цього місці. Про це у коментарі Львівському порталу зазначив в.о. керівника управління транспорту Львівської міськради Олег Партика.

За словами посадовця, у Львові час від часу проводять конкурси на паркомісця, проте обслуговувати їх черга не вишикується.

«Є ухвала міської ради,в якій передбачені місця для паркування. Відповідно на ці місця ми постійно оголошуємо конкурси з визначенням операторів паркування. Такий конкурс відбувся нещодавно – бажаючих виявилось не так багато. На перший лот подався один претендент – ЛКП «Львівавтодор», що і виграв конкурс. Скоро буде ще один конкурс, і будемо намагатися це все якось збільшити, але гарантувати не можемо, бо бажаючих є мало», – каже О. Партика.

У мерії не заперечують, що місць для паркування у Львові не вистачає, проте розводять руками, мовляв, проблема у безвідповідальних водіях і у збільшені плати за оренду ділянок під паркінги.

«Місто отримує кошти за оренду. Оплата розраховується відповідно до мінімальної заробітної плати і відсоткових ставок Податкового кодексу. Ця ставка щорічно зростає. Платників-водіїв, що сплачують за паркування, є дуже мало. Відповідно, бажаючих взяти участь у конкурсі все меншає», – зазначає Олег Партика.

За його словами, львівським водіям «легше запаркувати автомобіль на газоні, але не платити за паркування. Такий є принцип більшості водіїв. Не хочу нікого образити, але десь так воно виглядає».

Щодо відповідальності за несплату за місце парковки, О. Партика бідкається, мовляв «Львівавтодор» карати нечемних водіїв не має права:

«Є оператор-паркувальник. Вони ходять-контролюють. Якщо немає талончика на лобовому склі, вони виписують попередження. До відповідальності водія-порушника оператор не має права притягнути».

На думку посадовця, змусити водіїв сумлінно платити за паркування і залишати автомобілі виключно у належних місцях можна посиленим контролем.

«Перш за все, це є контроль за виконанням Правил дорожнього руху – те, що покладено на патрульну поліцію. У нас під знаками стоїть дуже багато автомобілів. Якщо водії будуть оштрафовані, відповідно, водії будуть ставити машини на парковки, і цей бізнес буде розвиватися», – каже він.

Натомість у патрульній поліції зазначають, що у центрі Львова власне через тотальний брак легальних паркомісць водії стають усюди, де тільки можна.

«У центрі порушують всі. Там неможливо не порушити. Там дуже мало місць для паркування, і всі місця, де можна порушити, вони завжди зайняті», – зазначила Львівському порталу речниця патрульної поліції Львова Катерина Рибій.

Також вона нагадує, що патрульні поліцейські не можуть оштрафувати водія, якщо він не перебуває у автомобілі.

«Але є проблема оштрафувати водія, якого немає в автомобілі. Якщо автомобіль не перешкоджає руху, ми евакуювати транспорти засіб не можемо. Чекати цього водія цілий день ми теж не будемо, бо є багато викликів, які потребують негайної допомоги», – пояснює речниця патрульної поліції.

Згідно даних патрульної поліції, з вересня у Львові зросла кількість автомобілів, водночас водіїв, що порушують правила паркування, не побільшало, оскільки більше бути просто не може.

«У вересні збільшилась кількість машин на дорогах, бо всі почали у школи возити дітей, повернулися з відпусток. Ще плюс погодні умови своє відіграють. Але проблем з паркуванням нових немає. Львів – місто, в кому завжди багато транспорту і багато хто порушує», – каже Катерина Рибій.

Як відомо, у Львові розробляють детальний план території для будівництва паркінгу на площі Петрушевича. Ще один паркінг хочуть будувати на площі перед університетом Франка.

Фото: ЛМР, соцмережі, Львівський портал