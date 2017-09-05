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На майже 140 нових будинків у Львові – лише один садочок

Катерина Родак

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Цього року у Львові збудовано більше 130 новобудов та один садочок. Про це Львівському порталу повідомили в обласному управлінні статистики.

У січні-червні 2017 року прийнято в експлуатацію 137 нових житлових будинків загальною площею 214,3 тис.м2 , що на 18,1% більше, ніж за відповідний період попереднього року.

За І півріччя 2017 року введено в дію дошкільний заклад на 40 місць, амбулаторно- поліклінічні заклади на 105 відвідувань за зміну, готелі на 46 місць, їдальні та кафе на 380 посадкових місць, торгові центри, магазини торговельною площею 4,5 тис.м2 , станції технічного обслуговування автомобілів на 6 тис. обслуговування авто, 1,1 км місцевих водопровідних мереж, пекарню з виробництва 0,5 т хлібобулочних виробів тощо.

Нагадаємо, що вчора у Львові відкрили новий дитячий садочок. 

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