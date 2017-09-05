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На Львівщині хочуть створити музей авіації

Катерина Родак

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Комісія з питань законності, правоохоронної діяльності, дотримання прав людини та військових проблем Львівьскої облради сьогодні, 5 вересня, підтримала звернення ГО «Інвалідів-учасників бойових дій АТО» щодо необхідності облаштування під’їзду до земельних ділянок, виділених учасникам АТО в районі Кільцевої дороги у м. Винники. Про це повідомляє прес-службі облради.

Цей проект має забезпечити безпечний перетин дороги національного значення Київ – Чоп до школи, дитсадочку та поліклініки.

Відтак, члени комісії скерували вищеназване звернення до постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку облради та до Львівської облдержадміністрації з проханням посприяти у виділенні коштів для облаштування доїзду.

Крім того, депутати підтримали ініціативу ГО «Львівський АСК ТСО України» щодо створення на території аеродрому «Цунів» музею авіації. Відповідне звернення до Міністерства оборони України винесуть на розгляд чергової сесії Львівської обласної ради. У ньому йдеться про сприяння у створенні музею авіації та можливість надання як музейних експонатів демілітаризованих літаків і гелікоптерів, що не підлягають експлуатації.

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