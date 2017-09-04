Жодних обшуків в управлінні освіти сьогодні не відбувалося, - Довганик

Сьогодні, 4 вересня, працівники СБУ отримали копії документів в управлінні освіти Львівської міської ради, які стосувалися електронної реєстрації дітей у дошкільні навчальні заклади. Проте, за інформацією управління, жодних обшуків не проводили. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Жодних обшуків в управлінні освіти сьогодні не відбувалося. До нас з листом звернулися представники Служби Безпеки України щодо надання копій документів, які стосуються електронної реєстрації дітей до дошкільних навчальних закладів. Ми змогли їм надати копії наказів управління, які стосуються відповідальних осіб, копії положення про електронну реєстрацію та копії, власне, рішення виконавчого комітету щодо функціонування електронної реєстрації дітей до дошкільних навчальних закладів», – зазначила Зоряна Довганик, начальник освіти Львівської міської ради.

Також Зоряна Довганик прокоментувала, що у вересні у місті будуть відкриті групи короткотривалого перебування для тих дітей, які не змогли цього року потрапити у ДНЗ.

«В цьому році ми мали значну кількість питань від тих батьків, яких діти не змогли потрапити на 2017 рік у дошкільний навчальний заклад. Це стосувалося невчасної реєстрації, це стосувалося того, що не завжди інформація, оскільки вона була неповною, була перенесена із старої бази у нову.

З 1 вересня ми прийняли у садочки в межах 7 тис. дітей. Ми опрацювали усі звернення батьків, при необхідності їхня заявка була перенесена до наступного року. Ті діти, які в цьому році не потрапили до дошкільних навчальних закладів, їхня електронна заявка автоматично перереєстровується на наступний рік. В межах 3 тис. 800 дітей не потрапили у садочки. І на даний час ми працюємо над тим, аби створити групи короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах. Вони зможуть відвідувати садочок в першій або в другій половині дня. І це дозволить прилаштувати на половину дня усіх дітей, які не потрапили у садочки. Такі групи короткотривалого перебування будуть створені в тих садочках, де немає можливості створити повноцінної групи», – додала Зоряна Довганик.

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що СБУ проводило обшуки в управлінні освіти ЛМР.