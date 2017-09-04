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Завтра у Львові прогнозують справжній погодний «армагедон»

Катерина Родак

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На території Львівської області та місту Львову 5 вересня очікуються пориви західного вітру 17 – 22 м/с, вдень місцями сильні дощі, грози, град. Температура повітря вночі 6 – 8°, вдень 14 – 16° тепла.

6 вересня синоптики прогнозують часом дощ, вітер західний, 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі 6 – 11°, вдень 13 – 18° тепла.

7 вересня прогнозується вночі та вранці часом дощ, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями  пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 8 – 13° тепла, вдень 16 – 21° тепла.

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