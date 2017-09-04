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За кордоном арештували півтонни золота «сім'ї» Януковича, - ГПУ

Вероніка Рой

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За кордоном заарештовано більш ніж півтонни золота, яке було вкрадено і вивезено з України оточенням колишнього президента Віктора Януковича. Про це повідомив заступник генпрокурора України Євген Єнін в інтерв’ю Іnsider.

«Буквально кілька тижнів тому, в рамках співпраці з однією європейською країною нами отримано інформацію про арешт великої партії золота, йдеться про більш ніж півтони», – сказав він.

Також Євген Єнін зазначив, що загальна сума збитків, яка завдана режимом Януковича, становить близько 40 мільярдів доларів. Півтора мільярди – заарештованих в Україні, вже повернуті до державної скарбниці.

«На сьогоднішній день в різних юрисдикціях, переважно європейських, арештовано суму в еквіваленті близько 200 мільйонів доларів. Тим не менш зарано казати, що нами втрачено всі можливості для знаходження інших активів, вкрадених режимом Януковича», – додав він.

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