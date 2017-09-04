Винниківський «Рух» вдома програв «Сумам»

У неділю, 3 вересня, винниківський «Рух» поступився вдома футбольному лубу «Суми» з рахунком 0:1. Про це повідомляє офіційний сайт ФК «Рух».

Кадрове оновлення винниківського «Руху», яке запровадив головний тренер Володимир Мазяр та керівництво клубу, проходить зі скрипом. Це можна було прогнозувати, адже притирання свіжих футболістів зі старожилами в ігрових моментах та взаєморозумінні на полі зазвичай відбувається непросто. Тож нараз «рухівці» перебувають у пошуках нового стилю гри. Але винниківським уболівальникам від цього не легше. Востаннє вони тішилися перемогою рідного колективу на стадіоні імені Богдана Маркевича ще в 1-му турі…

Мабуть, ключовими у звітному матчі стали два втрачені винниківськими футболістами супершанси у першому таймі. Господарі розпочали жвавіше і вже на 17-ій хвилині створили чудову нагоду, аби вийти вперед. З правого флангу кутовий подав Володимир Бідловський, на дальній штанзі на подачу відгукнувся Юрій Копина, якому, здавалося б, уже ніщо не завадить спрямувати м’яч у сітку, проте м’яч після удару головою від опорного півоборонця вдарився в землю і по-зрадницьки оминув рамку воріт.

Буквально через декілька секунд у продовженні наступального пориву з-за меж штрафного майданчика вистрелив Віктор Хомченко, однак м’яч після його удару став легкою здобиччю для воротаря «Сум» Олександра Литвиненка. Наступний момент біля воріт гостей виникнув через 8 хвилин. Копина добре запустив у прорив Хомченка, той промчав правим флангом і прострілив у штрафний майданчик, куди паралельним курсом увірвався Григорій Баранець, його удар заблокував захисник, до речі. Підігравши собі рукою, але свисток київського арбітра Володимира Новохатнього промовчав.

І тут же футболісти сумської команди організували контрвипад. Із правого флангом небезпечно чи то пробивав, чи прострілював капітан гостей Дмитро Богачов – Юрієві Бушману лише трохи не вистачило, щоби встигнути до м’яча, надійно в цьому епізоді зіграв голкіпер «Руху» Олександр Ільющенков. А на 29-ій хвилині нашого воротаря перевірив на пильність іще й Леван Махарадзе, який наважився на постріл зі штрафного метрів зі 40-ка – страж воріт винниківської команди кулаками відбив м’яч.

А далі відбувся наступний супермомент, який, можливо, став і вирішальним у грі. Після подачі з кутового від Бориса Баранця повітряну дуель в опонентів виграв центральний оборонець Василь Білий, який підключився до атаки, і удар у нього вийшов сильним і влучним, та все ж хтось із захисників «Сум» в останній момент вибив м’яч головою буквально з лінії воріт. Таким чином замість двох голів «рухівці» до перерви не забили жодного.

Варто зазначити, що гості зі Сум діяли на газоні винниківського стадіону доволі впевнено, використовуючи дрібний пас та швидкість. І у другому таймі їм навіть вдалося відзначитися голом. У результаті комбінації на лівому фланзі на оперативний простір вирвався Артем Грищенко, один із найактивніших виконавців сумської команди цього поєдинку, простріл в атакувального гравця теж вийшов хорошим, на передачу відгукнувся Ярослав Ямполь, який з-під Бідловського і спрямував м’яч у верхній кут воріт – 0:1.

Для того, щоби виправити становище, у господарів іще залишалося приблизно півгодини. Однак зливи небезпечних моментів уболівальники винниківської команди, на жаль, не дочекалися. Можна пригадати хіба що ефектний удар боковими ножицями від Максима Грися після атаки, яку «рухівці» започаткували на правому фланзі. Поспішність у діях і намагання відігратися пішли на шкоду осмисленим діям господарів, до того ж, гості доволі часто вигравали підбирання.

На 87-ій хвилині «Рух» у меншості залишив Святослав Козловський, у якого не витримали нерви, і він напоровся на дві поспіль жовті картки від арбітра. Вже на останніх хвилинах неузгодженістю дій «рухівських» оборонців ледь не скористався Артур Каськов, який самотужки розігнав атаку і сам же її завершував – м’яч пролетів на поперечкою воріт винниківської команди.

Фінальні потуги господарів завершилися дальнім невлучним ударом від Олександра Чепелюка. Невдовзі пролунав свисток арбітра, який зафіксував черговий невтішний для «рухівців» результат на винниківському стадіоні імені Богдана Маркевича. Серед тижня офіційних поєдинків не передбачено, тож у Володимира Мазяра, його тренерського штабу та підопічних є час на ґрунтовний аналіз, роботу над помилками та наполегливу підготовку до наступних футбольних баталій…

Фото: офіційний сайт ФК «Рух».