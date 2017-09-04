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Вчора на Львівщині під колесами автомобілів загинуло дві людини

Вероніка Рой

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Минулої доби в ДТП на Львівщині загинуло дві людини. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, 3 вересня о 21:38  в м. Стрий, на вул. Сколівська, 57-річний водій легкового автомобіля «Опель Кадет» житель м. Стрий, здійснив наїзд на 45-річного пішохода, місцевого жителя, який переходив дорогу в невстановленому місці. Внаслідок отриманих травм пішохід помер на місці події. Проводяться дослідча перевірка.

Ще одна небезпечна подія трапилась о 20:00 год. в смт. Лопатин, Радехівського району. Водій автомобіля «ВАЗ» білого кольору, невстановленої моделі, особа водія встановлюється, здійснив наїзд на 38-річного пішохода, жителя смт. Лопатин, Радехівський району, який внаслідок події отримав політравми, переломи обох кінцівок. Потерпілого доставлено в Лопатинську РЛ, звідки в Радехівську ЦРЛ, де від отриманих травм помер.

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