Українцям обіцяють не піднімати ціну на гречку

Урожай гречки в 2017 році повністю задовольнить потреби внутрішнього ринку, що дозволить зберегти стабільну ціну на цей товар. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Посівні площі під гречкою в поточному році зросли до 183 тис га проти 150 тис га в 2016 році. Розширення посівних площ на 22% дозволить нівелювати можливе просідання урожайності, викликане несприятливими погодними умовами.

Станом на 1 вересня гречка обмолочена на площі 50 тис га або 27% від прогнозу, намолочено 55 тис тонн при врожайності 11,0 ц/га.

За попередніми прогнозами, урожай гречки в 2017 році складе 197,5 тис тонн при потребі внутрішнього ринку в 160 тис тонн. В 2016 році було зібрано 128 тис тонн цієї культури.

Протягом 2017 року середні ціни на гречку коливались в межах 20%, залишаючись в діапазоні 23,92 – 29,76 грн/кг. Станом на 30 серпня середня ціна гречки в Україні склала 24,25 грн/кг. Для порівняння, на цю дату в минулому році гречка коштувала 30,97 грн.

«Ринкові баланси не вказують на ризик зростання ціни, тому такі коливання можуть мати виключно спекулятивний характер, – відзначив перший заступник міністра агрополітики Максим Мартинюк. – Однак сам факт того, що ринкова ситуація настільки піддається зовнішньому впливу ще раз підкреслює важливість планування та формування відповідної структури посівних площ».

Він також нагадав, що останні роки гречка входить до топ-3 найбільш рентабельних культур в рослинництві, що є природнім стимулюючим фактором розширення посівних площ під цією культурою.

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, рентабельність виробництва гречки в 2016 році перевищила 110%.

Крім того, державні аграрні оператори володіють інтервенційним резервом, який може бути задіяний в разі різких коливань ціни.

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