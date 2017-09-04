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У Львові сталася масштабна ДТП через відмову гальм у маршрутки: пошкоджено п'ять авто

Соломія Головіна

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Поблизу цирку на вулиці Городоцькій,85 сталася масштабна аварія, в результаті якої пошкодження отримали шість транспортних засобів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

«Вулиця Городоцька, поблизу цирку масштабне ДТП за участі 5-ти автомобілів та маршрутки. Рух на даній ділянці дороги перекритий в обидва напрямки. За попередньою інформацією, у маршрутки відмовили гальма. Постраждалих внаслідок події немає», – поінформував координатор «Варти 1» Ігор Зінкевич.

Як зазначають у патрульній поліції, аварія сталася між авто: 1. БАЗ А079 2.МАN NL202 3.ШКОДА ОКТАВІЯ 4.БАЗ А 079 5.ВАЗ 11183 6.ВАЗ 21140.

Патрульні склали протокол за ст. 124 КУПАП на водія маршрутки, постанови отримали і два інші водії: постанова ч1 ст126, постанова ч1 ст126 .

 

 

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