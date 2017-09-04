ОСТАННІ НОВИНИ

Триває прийом заявок на здобуття найпрестижнішої творчої відзнаки Львівщини

|

До 1 жовтня 2017 року триває прийом заявок щодо подання кандидатур на здобуття обласної премії в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

На здобуття обласної премії подають нові оригінальні твори і роботи, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше як за півроку до їх висунення на здобуття премії. Обласна премія в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури є найбільш престижною творчою відзнакою у Львівській області.

Заявки необхідно подавати до департаменту з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 14, каб. №35; телефони для довідок: 2612593, 2612227.

З положенням, затвердженим рішенням сесії Львівської обласної ради від 22 вересня 2009 №1019 «Про обласну премію в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури», можна ознайомитися тут.

Фото: ЛОДА

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
В Рудно жити трудно: мешканці повинні встигнути на маршрутку додому до 20.00
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
В Рудно жити трудно: мешканці повинні встигнути на маршрутку додому до 20.00

У Садового вважають, що жителі Рудно у вихідні дні (субота та неділя) мають право на громадський транспорт лише до 20.00...

Старт політичного сезону: оновлення репертуару чи старі пісні про головне?
Соломія ГОЛОВІНА, Олена ЖОЛКЕВСЬКА
Старт політичного сезону: оновлення репертуару чи старі пісні про головне?

Сонце, пальми, лазурові узбережжя, гарячий пісок на свіжому педикюрі, текіла, віскі, бурбон, «Піна колада», «Секс на пля...

ДТЕК заплатить за вугілля Львівсько-Волинського басейну на 10% більше вже з 1 вересня
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
ДТЕК заплатить за вугілля Львівсько-Волинського басейну на 10% більше вже з 1 вересня

Міністерство енергетики та вугільної промисловості підвищило ціну реалізації вугілля державних шахт на 10% - з 2000 до 2...

Учень «на мільйон» або скільки коштує зібрати дитину до школи?
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Учень «на мільйон» або скільки коштує зібрати дитину до школи?

До старту нового навчального року залишились лічені дні. Тож невгамовні батьки зі своїми дітлахами активно ринулись на р...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів