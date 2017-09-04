Триває прийом заявок на здобуття найпрестижнішої творчої відзнаки Львівщини

До 1 жовтня 2017 року триває прийом заявок щодо подання кандидатур на здобуття обласної премії в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

На здобуття обласної премії подають нові оригінальні твори і роботи, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше як за півроку до їх висунення на здобуття премії. Обласна премія в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури є найбільш престижною творчою відзнакою у Львівській області.

Заявки необхідно подавати до департаменту з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 14, каб. №35; телефони для довідок: 2612593, 2612227.

З положенням, затвердженим рішенням сесії Львівської обласної ради від 22 вересня 2009 №1019 «Про обласну премію в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури», можна ознайомитися тут.

Фото: ЛОДА