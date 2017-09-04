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Третина маршруток Львова сьогодні не виїхала на маршрут

Катерина Родак

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Сьогодні зранку, 4 вересня, у Львові на маршрут виїхало лише 415 автобусів. Про це повідомили активісти ГО «За якісний транспорт».

«Незважаючи на запевнення в. о. начальника управління транспорту Олега Партики, що на всіх маршрутах кількість машин буде приведено до паспортної, ми бачимо далі пусті обіцянки. У місті не виїхала третина автобусів. Ми бачимо негативну динаміку щодо кількості автобусів. Сьогодні, 4 вересня, виїхало 415 автобусів, хоч в попередні роки в аналогічний період виїжджало на маршрут приблизно 500 автобусів», – йдеться у повідомленні організації.

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