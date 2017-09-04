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Талановиту львівську молодь запрошують до Школи журналістики

Дарина Смеречанська

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Школа журналістики, що працює у Центрі творчості дітей та юнацтва Галичини на Погулянці у Львові, запрошує талановитих молодих людей від 14 років, які мають бажання засвоїти основи журналістської майстерності. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Основна спеціалізація школи – новини та висвітлення поточних суспільно важливих подій для різних типів медіа. На заняттях учні дізнаються про жанри та стандарти журналістики, правила комунікації та стилістики в онлайні, що таке блоги, соціальні мережі в журналістиці, тенденції розвитку нових медіа.

Учні навчатимуться писати новини, статті, брати інтерв’ю, робити цікаві репортажі. Після закінчення Школи випускники отримують свідоцтво, яке є документом про освіту державного зразка. При Школі журналістики працює також психологічний клуб «Пізнай себе». Навчання у Школі безкоштовне.

Школа журналістики працює за адресою: вул. А. Вахнянина, 29, 3-й поверх, каб. 305. Запис за співбесідою. тел. 275-05-00, тел. моб. 0982517269, 0631233938

Фото: varosh.com.ua

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