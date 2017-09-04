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Сильна злива затопила Івано-Франківськ

Вероніка Рой

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Вчора, 3 вересня, Івано-Франківськом пройшла сильна злива з градом. Рятувальникам вдалось ліквідовували наслідки негоди. Про це інформує прес-служба ДСНС у Івано-Франківській області, передає Львівський портал.

Внаслідок ускладнення погодних умов, випадання великої кількості опадів у вигляді сильного дощу, місцями з градом, шквалистого посилення вітру 3 вересня  з 19:00 по 21:00 год. на території м. Івано-Франківськ та в окремих районах Івано-Франківської області спостерігалось різке підвищення води, ускладнено транспортне сполучення на території міста.

На початковому етапі (перші 30 хв.) до Служби порятунку «101» надійшло понад 50 дзвінків про необхідність надання допомоги.

За попередніми даними, внаслідок негоди пошкоджено дах 1 житлового будинку (Снятинський р-н., с. Хлібичин), в м. Івано-Франківськ, м. Надвірна та м. Яремче було підтоплено близько 50 підвальних (цокольних) приміщень в житлових, адміністративних та комерційних будівлях.

Станом на 05:00 4 вересня підрозділами Управління ДСНС в області відкачано воду з 22 підвальних приміщень  – понад 1585 м.куб. води, відбуксировано 14 транспортних засобів, розрізано гілля 8 палих дерев.

До проведення робіт з відкачування води, витягування транспортних засобів та надання допомоги населенню від Управління ДСНС в області залучено 62 осіб та 19 одиниць техніки.

Фото: AutoLife IF, Ukr.Media,  «Бліц-інфо» , соціальні мережі

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