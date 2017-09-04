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Сихівчан запрошують на бандурний концерт у трамваї №8

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Жителі Сихова, які користуються трамваєм №8, у цю суботу, 9 вересня, зможуть потрапити на виступи бандуристів у рамках Lviv Bandur Fest. Про це організатори розповіли під час прес-конференції, передає кореспондент Львівського порталу.

«Коли ми планували фестиваль, ми думали над тим, яким чином залучити Сихів. Якраз тоді відкривалася ця омріяна трамвайна лінія і ми подумали: чому б не зробити концерти в трамваї?» – розповіла арт-директор фестивалю Анастасія Войтюк.

Концерт виглядатиме так: люди зі звичайними трамвайними квитками заходять у один з вагонів №8 і потрапляють на виступи бандуристів. Соло, дуети або тріо будуть мати невеликий простір з мікрофонами та виступатимуть від 30 до 60 хвилин.

Цей захід відбуватиметься 9 вересня з 11.00 до 16.00 лише у одному трамваї №8.

Фото: lvivbandurfest.in.ua

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