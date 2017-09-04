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Львівські патрульні оштрафували продавчиню, яка продала алкоголь неповнолітній дівчині

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У Львові патрульні оштрафували продавця, яка продала вино неповнолітній дівчині. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Вчора, на вулиці Кульпарківській, екіпаж патрульної поліції помітив неповнолітню особу, яка вийшла з магазину та тримала в руках пляшку алкоголю. Патрульні зупинилися та підійшли до дівчини. Вона дійсно виявилася неповнолітньою та розказала, що купили вино для власного споживання. Інспектори попросили в дівчини телефон її батьків, а також розказати, хто саме продав їй алкоголь. Згодом, вже в магазині, продавець заперечила, що продала алкоголь неповнолітній.

Патрульні зібрали всю необхідну інформацію та склали протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП (Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними напоями і тютюновими виробами). Дана стаття тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Фото: патрульна поліція Львова

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