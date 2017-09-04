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Екоінспекція перевіряє стан лісу у Брюховичах, де знайшли тваринні рештки

Катерина Родак

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Учора, 3 вересня, спеціалістами Держекоінспекція провела перевірку в смт. Брюховичі на місці виявлення рештків тварин. Про це Львівському порталу повідомили в екоінспекції.

Як повідомляється, відходи тварин на відкритому ґрунті знайдено у кварталі 77 ДП “Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр”.

Відділом інструментально-лабораторного контролю відібрано проби ґрунтів  для проведення відповідних досліджень.

Держекоінспекція розглядатиме питання про необхідність передачі документів відповідним службам та правоохоронним органам.

Також 12 вересня  Держекоінспекція розпочне планову перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства ДП “Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр”.

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