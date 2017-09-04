1900 кг м’яса та 650 пляшок вина: цими вихідними львівські митники активно шукали контрабандні харчі

У період з 1 по 3 вересня працівники Львівської митниці ДФС склали 58 протоколів про порушення митних правил, у 5 з них предметами правопорушення були продукти харчування. Відтак митники вилучили понад 2 тонни харчів. Про це Львівському порталу повідомили у ДФС у Львівській області.

Зокрема митники запобігли незаконному ввезенню на територію України майже 1900 кг м’ясопродуктів, понад 180 кг кави та 650 пляшок вина.

В усіх випадках правопорушниками були громадяни України, мешканці прикордоння. Ввезти товари вони намагались легковими автомобілями смугою спрощеною митного контролю «зелений коридор». В окремих випадках товари приховували у конструктивних порожнинах автомобілів. В такий спосіб вони намагались оминути встановлені норми ввезення продуктів, передбачені ст. 376, 378 Митного кодексу України.

За цими фактами складено протоколи про порушення митних правил, передбачені ст.371 та 483 МКУ. Вартість предметів правопорушення буде встановлено додатково, справи скерують до суду.

Додатка

Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України харчових продуктів, алкогольних і тютюнових виробів:

Відповідно до частини першої статті 378 Митного кодексу України від 13.03.2012 №4495-VІ (далі – Кодекс) пропуск на митну територію України товарів, що класифікуються в 1-24 групах Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності та ввозяться громадянами для вільного обігу, в будь-яких обсягах не дозволяється.

Обмеження, встановлене частиною першою цієї статті, не поширюється на:

1) алкогольні та тютюнові вироби, що ввозяться громадянами в кількостях та у способи, зазначені у частині другій статті 376 Кодексу;

2) харчові продукти вагою до 10 кг в упаковці виробника, що надходять на адресу громадян у міжнародних поштових або експрес-відправленнях;

3) харчові продукти для власного споживання на суму, яка не перевищує еквівалент 200 євро, що ввозяться в порядку та обсягах, визначених Кабінетом Міністрів України;

4) домашніх тварин.

Не підлягають переміщенню на митну територію України в несупроводжуваному багажі продукти харчування без упаковки виробника.

Згідно з частиною другою статті 376 Кодексу громадяни, які досягли 18-річного віку, можуть ввозити алкогольні напої та тютюнові вироби на митну територію України в ручній поклажі або супроводжуваному багажі без сплати митних платежів та без письмового декларування у таких кількостях із розрахунку на одну особу:

1) 200 сигарет або 50 сигар чи 250 г тютюну, або ці вироби в наборі загальною вагою, що не перевищує 250 г;

2) 5 л пива, 2 л вина, 1 л міцних (із вмістом спирту більш як 22 %) алкогольних напоїв.

Пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 №434 «Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України харчових продуктів для власного споживання» установлено, що:

1) громадяни можуть ввозити на митну територію України харчові продукти для власного споживання на загальну суму, яка не перевищує еквівалент 200 євро на одну особу, в таких обсягах:

в упаковці виробника, призначені для роздрібної торгівлі, – у кількості не більше ніж одна упаковка або загальною масою, яка не перевищує 2 кг, кожного найменування на одну особу;

без упаковки – у кількості, що не перевищує 2 кг кожного найменування на одну особу;

без упаковки неподільного продукту, готового до безпосереднього вживання, у кількості не більше ніж по одному найменуванню на одну особу;

2) під час ввезення громадянами на митну територію України зазначених харчових продуктів здійснюється їх декларування (шляхом вчинення дій, усно або письмово за бажанням власника таких продуктів або на вимогу посадової особи митниці).