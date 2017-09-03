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ЄБРР запустив пошук інвесторів на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові

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Європейський банк розвитку і реконструкції (ЄБРР) повідомив про початок відбору компаній, що візьмуть участь у втіленні першого етапу проекту «Тверді відходи Львова» вартістю 35 млн євро, що фінансуватиметься ЄБРР.

В оголошенні, опублікованому на офіційному сайті ЄБРР в ніч на 2 вересня, вказано, що проект вартістю 35 млн євро передбачатиме початок рекультивації Грибовицького сміттєзвалища і будівництво заводу з механіко-біологічної переробки сміття. Операторами проекту вказана Львівська міськрада і львівське комутальне підприєство «Зелене місто».

Директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря підтвердив ZAXID.NET, що публікація оголошення про наміри на сайті ЄБРР знаменує початок відбору реальних виконавців цього проекту.

«З часу публікації оголошення (пітори доби, – ред.) до мене уже звернулися близько 10 міжнародних компаній, що мають бажання взяти участь у проекті побудови сміттєпереробного заводу у Львові. Це німецькі, італійські компанії, є голандці», – розповів Вадим Ноздря.

В оголошенні ЄБРР вказано, що тендер на закупівлю товарів, робіт і послуг для проекту «Тверді відходи Львова» буде оголошений у четвертому кварталі цього року.

«Ми сподіваємось оголосити два тендери – один на рекультивацію старого сміттєзвалища, інший – власне на побудову сміттєпереобного заводу. Наразі усі компанії, що зголосилися, хотіли б взяти участь у побудові заводу, бачаючих взятися за рекультивацію поки нема», – розповів Вадим Ноздря.

З €35 млн, передбачених проектом ЄБРР, €10 млн передбачені власне на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища. Це безповоротний грант з боку ЄБРР.

Ще €25 млн будуть витрачені на побудову сміттєпереробного заводу на території львівської ТЕЦ-2. Розробку проекту заводу уже завершують фахівці французької компанії Egis, також за рахунок гранту французького уряду.

Вадим Ноздря уточнив, що ЄБРР погодився збільшити кредит для побудови сміттєпереробного заводу у Львові на €5 млн. Нагалаємо, що в кінці липня Львівська міськрада підписала з ЄБРР угоду на €30 млн, з яких грантових €10 млн були для рекультивації, а €20 млн – кредит під мінімальні відсотки для побудови заводу.

 

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