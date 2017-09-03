Водій, що насмерть збив жінку на переході неподалік Львова, залишився непокараним

Жовківський районний суд звільнив від відбування покарання водія, що насмерть збив жінку на пішохідному переході. Про це йдеться в оприлюдненому вироку суду за 18 серпня, передає кореспондент Львівського порталу.

Як йдеться у вироку суду, 15 грудня 2016 року близько 18.00 години, керуючи автомобілем та їдучи у с. Малехів Жовківського району Львівської області у напрямку до м. Дубляни поблизу АЗС «Укрнафта» негайно не вжив заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу та здійснив наїзд на пішохода, яка переходила дорогу з права на ліво по напрямку руху автомобіля.

У результаті порушення водієм правил безпеки дорожнього руху пішохід, згідно висновку експерта, отримала поєднану тупу травму тіла у вигляді множинних переломів ребер, хребта та кінцівок з пошкодженням внутрішніх органів та з крововиливами у м’які тканини, внутрішні органи, в плевральні порожнини, що призвело до гострої крововтрати та смерті.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою винуватість у вчиненні інкримінованого йому злочину визнав повністю та суду пояснив, що 15 грудня 2016 року близько 18.00 години, керував автомобілем та, не доїжджаюци до пішоходного переходу, по правій полосі його випередив автобус і він не зауважив жінки яка, йшла по ньому та збив її. Самого моменту наїзду не пам’ятає.

Таким чином суд виніс ухвалив:

«Звільнити від відбування основного покарання, у виді позбавлення волі на строк 4 роки, з випробовуванням строком 2 роки.

Відповідно ст. 76 КК Україн, зобов’язати засудженого 1). періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; 2). повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання».