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У Києві з фасаду будинку зникли «ікони революції» часів Євромайдану: ІНП готує заяву в прокуратуру

Катерина Родак

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Український інститут національної пам’яті готує звернення в поліцію та до Генеральної прокуратури за фактом вандалізму через знищення графіті часів Євромайдану на Грушевського у Києві. Про це повідомив голова Інституту Володимир В’ятрович., передає кореспондент Львівського порталу.

Графіті на Грушевського є пам’яткою історії згідно наказу Мінкультури від 15.10.2014 № 869, пише В’ятрович.
«Їх знищення є злочином і підпадає під дію ч.2 ст 298 кримінального кодексу – умисне незаконне знищення, руйнування, пошкодження об’єкту культ.спадщини або його частини – штраф до 2350 грн або обмеження чи позбавлення волі до 3 років з можливою забороною обіймати певні посади чи діяльність», – повідомив він.

Як відомо, на  початку вулиці Грушевського на фасаді магазину зникли патріотичні графіті, які були створені під час Євромайдану.

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