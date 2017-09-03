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У Києві націоналісти розгромили вхід магазину, з фасаду якого зникли графіті

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У Києві розгромили вхід до магазину люкс-меблів “Емпоріум” на вулиці Грушевського, 4, з фасаду якого перед цим були стерті знамениті графіті часів Майдану.  Відповідні фото розмістив фотограф Владислав Содель у Twitter, пише УП.

На фото видно також, що біля входу запалили шини.

Також фото з’явилися на сторінці націоналістичної організації С14, яка раніше закликала “йти в гості” до цього магазину.

Як повідомлялося, у неділю стало відомо, що з фасаду магазину люкс-меблів “Емпоріум” на вулиці Грушевського, 4 в Києві зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності.

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