У Києві націоналісти розгромили вхід магазину, з фасаду якого зникли графіті

У Києві розгромили вхід до магазину люкс-меблів “Емпоріум” на вулиці Грушевського, 4, з фасаду якого перед цим були стерті знамениті графіті часів Майдану. Відповідні фото розмістив фотограф Владислав Содель у Twitter, пише УП.

На фото видно також, що біля входу запалили шини.

Також фото з’явилися на сторінці націоналістичної організації С14, яка раніше закликала “йти в гості” до цього магазину.

Як повідомлялося, у неділю стало відомо, що з фасаду магазину люкс-меблів “Емпоріум” на вулиці Грушевського, 4 в Києві зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності.