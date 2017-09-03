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Пристрасті довкола ділянки у Замарстинівському лісі не вчухають: АТОвці знайшли там скотомогильник

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Учора, 2 вересня, біля 15:00 години на земельній ділянці на вулиці Замарстинівській (колишнє військове містечко №230) учасниками АТО було виявлено  гору скотовідходів. Про це повідомила керівник ГО «Львівська обласна спілка  АТО та сімей загиблих» Богдана Сірків.

За її словами, неподалік від цього місця також було виявлено жінку і чоловіка, які зрізали здорові дерева бензопилою і вантажили в машину УАЗ.

«Цими “лісорубами” виявилось подружня із с. Бірки. Нами було викликано працівників поліції, які викликали слідчо-оперативну групу. Також зафіксували на гарячу лінію області, так як в Держекоінспекції ніхто не піднімав трубку (субота, неробочий день). “Лісоруби” повідомили нас і поліцію, що дозвіл на вирубку дерев на ділянці, яка є в розпорядженні ОДА, їм надав лісничий», – розповідає Б. Сірків.

«У нас виникає безліч запитань: чому дерева вирубувались саме зараз, з якою метою їм замовили вирубувати саме на цій ділянці, адже поруч є ліс, яким і розпоряджається лісник. Все це приводить до єдиного правильного висновку, що це є провокацією проти учасників АТО, які згідно розпорядження голови ОДА мають отримати там ділянки», – вважає вона.
Також вона зазначила, що скотовідходів раніше на цій ділянці не було.


Як відомо, довкола цієї ділянки у Львові декілька тижнів точаться конфлікти. Спочатку після розпорядження голови Львівської ОДА про виділення 15 га землі під дачі частині вояків у Львові пересварились АТОвці. Потім виявилось, що ця земля – це 15 гектарів лісу. Як повідомив Львівському порталу Олег Синютка, ці ліси не занесені до Держлісфонду, відповідно від свого рішення він не відмовляється.

Також Львівський портал писав, що біля Львова підприємці вирубують ліс. 

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