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Порошенко нагородив 67 військових

Катерина Родак

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Президент Петро Порошенко підписав Указ №259/2017 «Про відзначення державними нагородами України». Про це інформує прес-служба Президента.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку Глава держави нагородив 67 військовослужбовців Збройних Сил України та Національної гвардії України.

Медаллю «Захиснику Вітчизни» нагороджено 45 військовослужбовців Збройних Сил.

Одинадцять військовослужбовців ЗСУ та одного військовослужбовця Нацгвардії нагороджено посмертно орденом «За мужність» III ступеня.

Підписуючи Указ, Глава держави підкреслив, що понад 16 тис. українських героїв отримали високі державні нагоди, з них більше 2600, на жаль, посмертно. 44 найвидатніших українці відзначені високим званням Герой України. «Я пишаюсь кожним, хто отримав високе звання Герой України. І ними пишається весь український народ», – сказав Петро Порошенко.

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