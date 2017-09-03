Порошенко амністував бійців АТО

Президент України Петро Порошенко підписав закон про амністію військовослужбовців, які не скоїли тяжких злочинів. Про це глава держави повідомив у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

«Наші герої – військовослужбовці та ієрархи нашої церкви звернулись до мене з питань амністії для тих, хто пройшов горнило війни, брав активну участь у АТО, але не скоїв важких злочинів, щоб держава пішла на зустріч», – зазначив Порошенко.

«Я дякую за цю пропозицію, за відповідальне, державницьке ставлення до цього і підписую відповідний Закон», – повідомив він.