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«Під зорею Пінзеля». Львів’ян кличуть на виставку робіт українських скульпторів

Катерина Родак

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Наступної суботи, 16 вересня,  о 17.00 год. в рамках Форуму видавців у залах Палацу Потоцьких Львівської Галереї мистецтв відбудеться культурно-мистецький проект «Під Зорею Пінзеля». Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Мета проект у – збереження  та популяризація мистецької спадщини Іоана Георгія Пінзеля – знаного українськогоскульптора середини XVIII століття, представника пізнього Бароко і Рококо.

Важливим завданням проекту є активізація мистецького середовища Львова, Тернополя та Івано-Франківська, заохочення молодих та вже добре відомих художників, скульпторів, керамістів, літературних, театральних та музичних діячів до створення мистецьких творів, перфоменсів, інтерпретацій, присвячених творчості І. Г. Пінзеля. Серед інших, свою творчість вже погодилися запрезентувати художники М. Демцю, Р. Грабар, О. Скоп, Т. Бенях, С. Міхновський, О. Жеребецька, В. Цісарик, О. Онуфрів,Л.Каліка,О.Крохмалюк,В.Одрехівський,П.Сипняк,У.Федько,В.Проданчук,Р.Йолич,П.Романчук,Т.Тарасенко,О.Андрущенко,В.Москалюк,М.Москалюк,П.Ярмолик,О.Білорбан,М.Радь,П.Крохмалюк, Л.Панчишин та багато інших митців.

Мистецькі твори, виконані за мотивами творчості великого скульптора, стануть основою пересувної експозиції, що доповнюватиметься та буде демонструватися в Україні та найбільших містах Європи.

Проект передбачає у майбутньому організацію традиційного щорічного міжнародного фестивалю Іоана Георгія Пінзеля, метою якого буде не лише поширення інформації про творчість геніального галичанина в Україні та світі, а й створення унікальної мистецької платформи для творчої співпраці, спілкування з глядачами, обміну досвідом та інтеграції митців різних країн.

 

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