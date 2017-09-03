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На Львівщині завтра прогнозують сильні дощі та вітер

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Завтра, 4 вересня, в Україні очікують хмарну та дощову погоду. Про це повідомляють Українські новини.

На заході України хмарно, сильний дощ, грози, місцями град, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20м/с. Температура повітря вночі +10…+16 градусів, у Львівській області +9…+14 градусів, удень +11…+19 градусів.

У Карпатах сильний дощ, температура повітря вночі +7…+12, удень +9…+14 градусів.

У Моршині сильний дощ, температура повітря вночі +11…+13, удень +13…+15 градусів.

У Трускавці сильний дощ, температура повітря вночі +11…+13, удень +13…+15 градусів.

3 вересня на 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +17…+22 градуси, у Дніпрі біля Києва +19 градусів.

 

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