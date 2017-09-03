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На Львівщині затримали мікроавтобус, вщент забитий нелегалами-в’єтнамцями з Росії

Катерина Родак

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Учора, 2 вересня, в місті Сколе Львівської області був затриманий мікроавтобус “Мерседес”, який використовувся для перевезення нелегальних громадян в нелюдських умовах.Про це повідомив перший заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

У ході перевірки в цій “скотовозці” були виявлені 20 громадян В’єтнаму, з них 14 чоловіків та 6 жінок.

«Всі вони були без документів. Їх “мандрівка до кращого життя” проходила в нещадних умовах. Кінцевим пунктом подорожі цих нелегалів мали стали країни Євросоюзу»,  повідомив Аброськін у Facebook.

Встановлено, що на територію України ці громадяни потрапили з Російської Федерації ще два дні тому. Перетин державного кордону був здійснений в районі Глухова Сумської області.

«Машину вилучили. Матеріали внесені до ЄРДР по ч.2 ст.332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Тривають слідчі дії та допити нелегальних мігрантів», – зазначив В. Аброськін.

Він також додав, що як співучасник був затриманий водій мікроавтобусу, громадянин України.

«Відомо, що транзит одного громадянина, бажаючого доїхати до кінцевого пункту своєї подорожі, коштував 5-8 тисяч доларів США», – резюмував заступник голови Нацполіції.

 

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