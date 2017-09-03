На Львівщині чоловіку відрізало пальці болгаркою

Патрульні супроводили через Львів автомобіль з чоловіком, якому відрізало пальці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Учора, 2 вересня, чоловікові у місті Броди болгаркою відрізало пальці, у місцевій лікарні йому порадили швидко їхати до Львова у 8 клінічну лікарню.

«Близько 18 години автомобіль Nissan Qashqai під’їхав до поста у Великосілках і жінка вибігла до патрульних 1 батальйону та попросила супроводу, адже усвідомила, що у годину пік у Львові вони застрягнуть. Інспектори розуміючи, що кожна хвилина має значення, передали через рацію екіпажу аби той допоміг. Кросовер продовжив рух. Екіпаж патрульних наздогнав даний автомобіль ще до в’їзду у Львів і через гучномовець інспектор сказав їхати за службовим автомобілем», – розповідають патрульні.

Патрульні увімкнули червоні проблискові маячки та сирену. Автомобіль з травмованим супроводили через усе місто до згаданої раніше лікарні.

