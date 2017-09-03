ОСТАННІ НОВИНИ

Молодаванини намагались провезти через «Раву-Руську» майже 60 кг гашишу у розбитому авто

|

На пункті пропуску «Рава-Руська», що на Львівщині, у розбитому автомобілі намагались перевезти майже 60 кг наркотиків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПСУ.

У пункт пропуску «Рава-Руська» на в’їзд в Україну прибув евакуатор «Мерседес», яким перевозили авто «Мерседес W211» після ДТП. Під час огляду прикордонники виявили поліетиленові пакети зі спресованою речовиною коричневого кольору.

У розбитому автомобілі знайдено 143 брикети з гашишем загальною вагою 58 кілограмів та 485 грам.

До такого зухвалого злочину вдалися четверо громадян Молдови віком від 28 до 45 років.

Співробітники СБУ затримали зловмисників та транспортні засоби, наркотичну речовину вилучили.

Повідомлення для внесення до ЄРДР про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 КК України «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів» спрямоване встановленим порядком.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Старт політичного сезону: оновлення репертуару чи старі пісні про головне?
Соломія ГОЛОВІНА, Олена ЖОЛКЕВСЬКА
Старт політичного сезону: оновлення репертуару чи старі пісні про головне?

Сонце, пальми, лазурові узбережжя, гарячий пісок на свіжому педикюрі, текіла, віскі, бурбон, «Піна колада», «Секс на пля...

ДТЕК заплатить за вугілля Львівсько-Волинського басейну на 10% більше вже з 1 вересня
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
ДТЕК заплатить за вугілля Львівсько-Волинського басейну на 10% більше вже з 1 вересня

Міністерство енергетики та вугільної промисловості підвищило ціну реалізації вугілля державних шахт на 10% - з 2000 до 2...

Учень «на мільйон» або скільки коштує зібрати дитину до школи?
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Учень «на мільйон» або скільки коштує зібрати дитину до школи?

До старту нового навчального року залишились лічені дні. Тож невгамовні батьки зі своїми дітлахами активно ринулись на р...

У Львові назріває мистецька революція або що відбувається довкола Львівського органного залу?
Катерина РОДАК, Львівський портал
У Львові назріває мистецька революція або що відбувається довкола Львівського органного залу?

Останніми днями, а особливо учора, у День прапора України, львівський інформаційний простір (втім, не лише львівський) «...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів