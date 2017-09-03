Молодаванини намагались провезти через «Раву-Руську» майже 60 кг гашишу у розбитому авто

На пункті пропуску «Рава-Руська», що на Львівщині, у розбитому автомобілі намагались перевезти майже 60 кг наркотиків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПСУ.

У пункт пропуску «Рава-Руська» на в’їзд в Україну прибув евакуатор «Мерседес», яким перевозили авто «Мерседес W211» після ДТП. Під час огляду прикордонники виявили поліетиленові пакети зі спресованою речовиною коричневого кольору.

У розбитому автомобілі знайдено 143 брикети з гашишем загальною вагою 58 кілограмів та 485 грам.

До такого зухвалого злочину вдалися четверо громадян Молдови віком від 28 до 45 років.

Співробітники СБУ затримали зловмисників та транспортні засоби, наркотичну речовину вилучили.

Повідомлення для внесення до ЄРДР про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 КК України «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів» спрямоване встановленим порядком.