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Боротьба за життя крихітної Мирослави: залишилось два дні, щоб зібрати гроші

Катерина Родак

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Львів’ян просять не бути байдужими і допомогти родині маленької
Мирослави зібрати кошти на лікування  дитини.

Як повідомила одна із координаторів «Варти-1» Роксолана Зінкевич, наразі необхідно зібрати 7 тисяч євро.

«Вчора мала розмову з мамою дівчинки, Alona Gordijtshuk, вона розповіла що після блокування Варти-1, обороти по надходженню коштів впали в декілька раз. А це дуже і дуже погано бо до ранку вівторка, 05.09, потрібно зібрати ще 7000 євро….»,  – повідомила вона.

Усіх небайдужих просять допомогти цій дівчинці дозбирати необхідну суму.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ПЕРЕРАХУНКУ коштів

Картка ПриватБанк:

Приватбанк 5168 7573 2195 4598

Гордійчук Альона- мама дівчинки.

Контактний телефон: +38095 216 56 97 Альона

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