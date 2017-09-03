Боротьба за життя крихітної Мирослави: залишилось два дні, щоб зібрати гроші

Львів’ян просять не бути байдужими і допомогти родині маленької

Мирослави зібрати кошти на лікування дитини.

Як повідомила одна із координаторів «Варти-1» Роксолана Зінкевич, наразі необхідно зібрати 7 тисяч євро.

«Вчора мала розмову з мамою дівчинки, Alona Gordijtshuk, вона розповіла що після блокування Варти-1, обороти по надходженню коштів впали в декілька раз. А це дуже і дуже погано бо до ранку вівторка, 05.09, потрібно зібрати ще 7000 євро….», – повідомила вона.

Усіх небайдужих просять допомогти цій дівчинці дозбирати необхідну суму.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ПЕРЕРАХУНКУ коштів

Картка ПриватБанк:

Приватбанк 5168 7573 2195 4598

Гордійчук Альона- мама дівчинки.

Контактний телефон: +38095 216 56 97 Альона