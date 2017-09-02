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Завтра у Львові відбудеться зустріч поттероманів

Катерина Родак

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Завтра, 3 вересня, у Львові відбудеться зустріч фанатів саги про Гаррі Поттера.

Як повідомляють організатори події, зустріч пройде у Центральній бібліотеці Львова. Учасників просять зібратись у вказаній годині біля фонтану “Ромео і Джульєтті”, що на проспекті Чорновола.

«Невеличке сімейство жваво перебігало гуркотливу дорогу до великого, вкритого кіптявою вокзалу. Дві великі клітки торохкотіли на завантажених до самого верху візочках, що їх штовхали батьки. У клітках обурено ухкали сови, а руда заплакана дівчинка пленталася за братами, вчепившись у батькову руку. На цей момент, шрам не болів вже дев’ятнадцять років. Усе було добре», – цитують останню частину книги про Гаррі Поттера організатори.

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