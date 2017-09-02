Вкусила собака. Що робити і як покарати господаря?

У нашій країні досить часто власники агресивних тварин не бажають вдягати на них намордники або взагалі використовувати повідки під час прогулянок, що створює суттєву небезпеку для оточуючих людей. У зв’язку з цим кожен з нас може зіткнутися з потенційною небезпекою нападу собаки та отримати відповідні тілесні ушкодження.

Що робити у разі нападу собаки?

Безпосередньо після нападу собаки необхідно зафіксувати такий факт шляхом звернення до закладу охорони здоров’я. Це необхідно не тільки для отримання медичної допомоги, а і для отримання довідки, в якій буде зафіксований факт нападу тварини. В медичному закладі можна також провести експертизу тимчасової непрацездатності особи та отримати листок непрацездатності, якщо нападом собаки були нанесені суттєві тілесні ушкодження.

Окрім звернення до закладу охорони здоров’я потерпілий має заявити про такий факт в органи поліції. При цьому таке звернення можна оформити як у формі письмової заяви так і за усним повідомленням по телефону. Прибувши за місцем події поліцейський повинен скласти протокол про адміністративне правопорушення (якщо власник вигулював собаку в заборонених місцях або без повідка чи намордника). Такий протокол є достатньою правовою підставою для того, щоб притягнути власника тварини до адміністративної відповідальністю.

Як визначити ступень тяжкості тілесних ушкоджень?

За результатами звернення до правоохоронних органів слідчий може винести постанову про призначення експертизи ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Такий ступень тяжкості встановлюється судово – медичним експертом шляхом проведення обстеження, в результаті якого складається висновок, в якому обов’язково зазначається: характер ушкоджень, їх локалізація, вид знаряддя чи засобу, якими могли бути спричинені ушкодження, механізм виникнення ушкодження, давність спричинення ушкоджень і їх ступінь тяжкості.

Яка відповідальність передбачена для власника собаки?

У разі порушення відповідних правил тримання собак та (або) у разі заподіяння тваринами негативних наслідків, їх власники можуть бути притягнуті до адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності.

Відповідно до чинного в Україні законодавства собаки є об’єктом права власності і тому власники мають нести за них весь тягар відповідальності. Так, у випадку порушення правил, якими забороняється вигул собак без повідків, намордників і в невстановлених для вигулу місцях власники будуть нести адміністративну відповідальність за ст. 154 КУпАП, яка передбачає накладання штрафу або конфіскації тварини, у випадках заподіяння нею шкоди здоров’ю чи майну людей.

У випадку, якщо потерпілому внаслідок бездіяльності господаря собаки були нанесені середньої тяжкості або тяжкі тілесні ушкодження, такий господар може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 128 КК України, яка передбачає громадські роботи на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або виправні роботи на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років.

Якщо в результаті нападу собаки було завдано шкоду майну чи здоров’ю потерпілого, або йому були завдані відповідні немайнові втрати, він має право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, що передбачено ст.ст. 1166-1167 ЦК України. При цьому, якщо собака є джерелом підвищеної небезпеки, то право на відшкодування збитків виникає незалежно від наявності вини її власника.

Як довести вину власника собаки в суді?

Одним із найскладніших проблем, які виникають у потерпілих в таких справах – це доказування факту, що власником собаки є відповідна особа. Для цього необхідно витребувати у органу, що здійснює реєстрацію тварин дані про цю собаку і її власника. У випадку, якщо власник не зареєстрував свою тварину належними доказами будуть покази свідків або відповідні фото-відео матеріали. Крім того, факт нападу можна довести постановою про адміністративне правопорушення або вироком суду. Якщо собака відноситься до категорії службових чи бійцівських – вона є джерелом підвищеної небезпеки і тому шкода, завдана такою собакою відшкодовується незалежно від вини власника. Тому, якщо напад на людину був здійснений собакою бійцівської чи службової породи, право на відшкодування у особи виникає незалежно від вини власника цієї собаки.

При порушенні питання про відшкодування завданих збитків належними доказами по таким справам будуть рахунки і чеки з аптек у разі придбання ліків, і рахунки з медичних закладів, у разі надання платних медичних процедур. При відшкодуванні моральної шкоди потерпілому необхідно подати докази що підтверджують моральне страждання потерпілого, його матеріальний стан та порушення нормальних умов життя. При цьому суду обов’язково необхідно пояснити з чого виходив потерпілий при визначенні розміру завданої шкоду та в чому конкретно полягає протиправна бездіяльність власника тварини.

Таким чином, враховуючи те, що через недбалість власників агресивних домашніх тварин можуть постраждати звичайні пересічні громадяни, останні мають чітко розуміти процедуру притягнення винних осіб до юридичної відповідальності та перспективи відшкодування завданої моральної та матеріальної шкоди. Однак, можливість компенсування завданих потерпілому збитків можлива лише у випадках, якщо потерпілий матиме відповідні докази на підтвердження факту нападу тварини та докази завдання йому відповідних втрат.

Джерело: Правовий центр «Гарант»