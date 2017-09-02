Українську кукурудзу знищують жуки: введено карантин

Станом на 1 вересня на Волині західному кукурудзяному жуку запроваджено карантинний режим. Про це Львівському порталу повідомили у Держпродспоживслужбі України.

Відтак карантин запроваджено у таких населених пунктах у Волинській області:

– Ратнівському р-ні, с. Заброди на площі 45 га.

– Старовижівському р-ні, с. Сереховичі на площі 20 га.

На цих територіях створюють технологічні карти вирощування кукурудзи з урахуванням зараження площ західним кукурудзяним жуком.

Серед локалізаційно-ліквідаційних кроків- дотримання у виявленому вогнищі на площі 30 га агротехніки вирощування (з використанням глибокої оранки), сівозміни, висівання сортів та гібридів, стійких до пошкодження західним кукурудзяним жуком, обробка інсектицидами згідно з Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. Переміщення об’єктів регулювання з карантинної зони проводити при наявності карантинного сертифіката. Протягом наступних 3 років забороняється висівати кукурудзу на полях, де виявлено західного кукурудзяного жука.