У Львові слідчого і прокурора звинуватили у спробі викрадення машини

У Львові організація «Всеукраїнське об’єднанняучасників бойових дій та волонтерів АТО» звинувачує слідчого Сихівського райвідділу і працівника прокуратури у намаганні викрадення авто. Про це йдеться у прес-релізі, який Львівському порталу надіслала організація.

Як йдеться у прес-релізі, учора, 1 вересня, близько 10. 00 год. у м. Львові група осіб незаконно проникла на приватну територію сотника 19-ої сотні Самооборони Майдану, інваліда російсько-української війни, бійця 24 ОШБ «Айдар».

«Проникнення було здійснене з метою заволодіння транспортним засобом БРДМ-2РХБ. Як з’ясувалося, керували проникненням начальник слідчого відділу Сихівського райвідділу міста Львова Дзюдзь Роман Семенович та працівник Генеральної прокуратури України Яцкін Руслан Олександрович, які надали дозвіл стороннім особам на викрадення транспортного засобу. Припинити злочин вдалося лише завдяки своєчасному втручанню бойових побратимів власника території», – йдеться у прес-релізі.

«Пізніше представники правоохоронних органів намагалися виправдати власні дії незаконною ухвалою Подільського районного суду міста Києва, яка базувалося на перегляді панорами вулиці в google.map і яка станом на 02 вересня 2017 не була зареєстрована в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Також ця ухвала давала дозвіл на проведення обшуку слідчому Подільського УП ГУНП в місті Києві Кошілю Я.В., який взагалі був відсутній. Як пізніше було встановлено, в ухвалі суду взагалі згадувався зовсім інший транспортний засіб. Таким чином з порушенням всіх процесуальних норм, за участю правоохоронних органів, мешканець Луганська Яцкін О.І. з допомогою сина, який працює в ГПУ, спробував викрасти транспортний засіб ветерана російсько-української війни», – йдеться у прес-релізі.