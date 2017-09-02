Сьогодні вступають у дію нові правила гри для львівських приміських маршруток

Від сьогодні, 2 вересня, приміські маршрутки у центрі Львова, на приміському та Головному вокзалах Львова більше кінцевих зупинок не мають.

Так, перевізники, що їздять у Мостиському напрямку, матимуть кінцеву на АС «Західна» на Городоцькій замість Залізничного вокзалу. А для автобусів із Пустомитівського та Городоцького напрямку кінцевою буде не зупинка на Приміському вокзалі, а на автостанції №3 (вул. С. Петлюри, 11б, поблизу ринку «Новий»). Маршрутки із Жовківського напрямку будуть їздити на оновлену АС №2 (вул. Б. Хмельницького, так званий вокзал «Північний»). Решта маршрутів їздите за старими схемами, оскільки зараз мова йде по те, щоб «очистити» центр Львова та приміський вокзал від приміських автобусів.

Детальніше про ці нововведення ми писали тут.

Фото: Гал-інфо