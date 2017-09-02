Сигарети в Україні можуть здороджчати до 90 грн за пачку

Міністерство фінансів України пропонує щороку збільшувати ставки акцизного податку на тютюнові вироби з 2018 року. Законопроект з відповідними правками до Податкового кодексу оприлюднено на сайті міністерства, інформує Інтерфакс-Україна.

Згідно з оприлюдненою міністерством пояснювальною запискою до законопроекту, запропоновані зміни до Податкового кодексу передбачають збільшення ставок податку в 2018 році на прогнозний індекс споживчих цін – 8,1% і додатково на 20%, а в наступні роки – на 20% до передбаченого директивою ЄС рівня 90 євро за 1 тис. шт.

Графік підвищення ставок акцизу на тютюнові вироби до зазначеного рівня Мінфін склав відповідно до плану пріоритетних дій уряду на 2017 рік, зазначається в пояснювальній записці. У 2017 році мінімальне податкове зобов’язання для сигарет становить 21 євро (596,05 грн) за тисячу штук, уточнюється в документі.

За підрахунками експертів, такий рівень податкових відрахувань призводить до істотної подорожчання сигарет в Україні. Ціна пачки найнижчих табачних виробів до 2025 року складе 80-90 грн.