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Сезон грипу та простуд не за горами: як вберегти своє здоров’я

Катерина Родак

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Щоб не захворіти на грип чи ГРВІ, необхідно дотримуватись нескладних правил і слідкувати за своїм здоров’ям.

Фахівці Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України нагадують основні правила профілактики гострих респіраторних захворювань та грипу:

Намагайтесь якнайменше перебувати поряд з людьми, які хворіють на застуду, мають нежить або кашель.

Якщо захворіли ви, тримайте дистанцію поруч з іншими.

Уникайте місця масового скупчення людей. У холодну пору одягайтесь по погоді. Стежте, щоб ноги не промокали, одежа захищала від холоду, вітру. Носіть теплий головний убір і рукавчики.

Захворіли? Залишайтесь вдома. Якщо можливо, візьміть вихідний на роботі або з навчання.

Прикривайте рот та ніс під час кашлю та чхання серветкою або ліктем. Часте миття рук допоможе захиститися від мікробів. Якщо поруч немає води і мила, продезінфікуйте спреєм для рук на спиртовій основі. Намагайтеся не торкатись руками обличчя – очі, ніс та рот для мікробів як вхідні двері.

Привчіть себе до корисних звичок. Поверхні, до яких ви часто торкаєтесь,  протирайте та дезінфікуйте. Регулярно провітрюйте приміщення.

При перших проявах застуди одразу ж ізолюйте себе, викличте лікаря. Тільки лікар зможе правильно оцінити важкість стану та призначити правильне лікування.

Найкращий спосіб вберегти себе від сезонного грипу – це щорічна вакцинація.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на Львівщині цьогоріч очікують незнаний досі від грипу.

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