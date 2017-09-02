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Пологи у столиці України коштують тисячу доларів, - Супрун

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За словами очільниці МОЗ Уляни Супрун, кияни змушені платити $1000 в лікарнях, аби в них прийняли пологи. Про це в ефірі 5 каналу розповіла в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун, пише Еспресо.

На запитання журналіста, скільки коштують пологи в Україні, Супрун розповіла, що подекуди сума сягає $1000.

“Є інші ціни по інших містах, в Києві переважно це десь тисячу доларів”, – сказала Супрун.

На запитання ведучої, як відучити лікарів брати таку суму за пологи і як відучити людей давати ці гроші, Супрун відповіла, що лише гідна зарплатня лікаря це виправить.

“Коли тариф буде достойним для лікаря, тоді вже не буде вимоги, щоб брати від пацієнтів гроші. Коли буде достойний тариф, коли можна буде оплатити всі потреби пацієнта, тоді вже не буде потреби платити лікарю або купувати матеріали самому”, – поянила в.о. міністра охорони здоров’я.

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