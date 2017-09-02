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Нічна погоня у Львові: п’яний водій BMW втікав від патрульних, вчинив ДТП і намагався покинути свою машину

Катерина Родак

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У Львові водій BMW X5 отримав 9 адмінматеріалів від патрульної поліції. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Сьогодні вночі, 2 вересня,  інспектори патрульної поліції помітили на площі Петрушевича позашляховик, який їхав з вимкненими фарами. Водій не відреагував ні на звукові, ні на світлові, ні голосові сигнали з вимогами про зупинку.

«Він почав втікати і набирати швидкість, відтак патрульні почали переслідування. По рації інспектори передали орієнтування іншим екіпажам і тактичній групі патрульної поліції. Під час переслідування водій неодноразово порушував правила дорожнього руху, а на перетині вулиць Виговського та Любінської здійснив зіткнення з автомобілем Honda та втік з місця пригоди», – розповідають у патрульній поліції.

Три екіпажі поліції заблокували автомобіль на вулиці Любінській, водій вискочив з автомобіля і спробував втекти, однак йому це не вдалося.

27-річного порушника затримали і одягли кайданки. Він перебував в стані алкогольного сп’яніння, що підтвердив пристрій драгер – 1,45 проміле. На водія склали 5 протоколів: за скоєну ДТП, за втечу з місця пригоди, за невиконання вимог про зупинку, протокол затримання та за керування в нетверезому стані.

Також винесли 4 постанови: за керування автомобілем ніколи не отримувавши водійського посвідчення та три постанови за порушення правил дорожнього руху зафіксовані різними екіпажами.

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