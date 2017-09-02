На Тернопільщині незаконно зсипали дві вантажівки львівського сміття

Уже 17 випадок засмічення земель краю відходами з Львівщини виявила Державна екологічна інспекція у Тернопільській області.

Порушення зафіксовано 31 серпня між селами Мала Березовиця та Іванівка Збаразького району. Площа засмічення – 96 м². Об’єм незаконно висипаного сміття відповідає двом вантажівкам.

«Проводиться збір матеріалів для розрахунку збитків за псування земель і передачі матеріалів за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 239 Кримінального Кодексу України, до Збаразького ВП ГУНП в Тернопільській області для вжиття заходів у межах компетенції», – повідомили у Держекоінспекції Тернопільщини.