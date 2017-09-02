ОСТАННІ НОВИНИ

На Тернопільщині незаконно зсипали дві вантажівки львівського сміття

Катерина Родак

|

Уже 17 випадок засмічення земель краю відходами з Львівщини виявила Державна екологічна інспекція у Тернопільській області.

Порушення зафіксовано 31 серпня між селами Мала Березовиця та Іванівка Збаразького району. Площа засмічення – 96 м². Об’єм незаконно висипаного сміття відповідає двом вантажівкам.

«Проводиться збір матеріалів для розрахунку збитків за псування земель і передачі матеріалів за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 239 Кримінального Кодексу України, до Збаразького ВП ГУНП в Тернопільській області для вжиття заходів у межах компетенції», – повідомили у Держекоінспекції Тернопільщини.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Старт політичного сезону: оновлення репертуару чи старі пісні про головне?
Соломія ГОЛОВІНА, Олена ЖОЛКЕВСЬКА
Старт політичного сезону: оновлення репертуару чи старі пісні про головне?

Сонце, пальми, лазурові узбережжя, гарячий пісок на свіжому педикюрі, текіла, віскі, бурбон, «Піна колада», «Секс на пля...

ДТЕК заплатить за вугілля Львівсько-Волинського басейну на 10% більше вже з 1 вересня
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
ДТЕК заплатить за вугілля Львівсько-Волинського басейну на 10% більше вже з 1 вересня

Міністерство енергетики та вугільної промисловості підвищило ціну реалізації вугілля державних шахт на 10% - з 2000 до 2...

Учень «на мільйон» або скільки коштує зібрати дитину до школи?
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Учень «на мільйон» або скільки коштує зібрати дитину до школи?

До старту нового навчального року залишились лічені дні. Тож невгамовні батьки зі своїми дітлахами активно ринулись на р...

У Львові назріває мистецька революція або що відбувається довкола Львівського органного залу?
Катерина РОДАК, Львівський портал
У Львові назріває мистецька революція або що відбувається довкола Львівського органного залу?

Останніми днями, а особливо учора, у День прапора України, львівський інформаційний простір (втім, не лише львівський) «...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів